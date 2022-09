Fedez e Chiara Ferragni, romantica cena a Portofino per l’anniversario (Di venerdì 2 settembre 2022) Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato il quarto anniversario di matrimonio con una romantica cena a Portofino, meta abituale dei loro festeggiamenti. Da soli, senza figli e amici al seguito, hanno brindato a un amore reso ancora più forte dalle difficoltà. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 2 settembre 2022)hanno festeggiato il quarto anniversario di matrimonio con una, meta abituale dei loro festeggiamenti. Da soli, senza figli e amici al seguito, hanno brindato a un amore reso ancora più forte dalle difficoltà. L'articolo proviene da DireDonna.

inabedofsilence : @dio prenditi Chiara Ferragni e Fedez e ridacci Pompilio - Novella_2000 : Chiara Ferragni identica a Leone, Fedez somiglia a Vittoria: il video che lo conferma - Sonia00393617 : @lamonicatesta @Deanwinch16 Parla da anni come vivesse con loro ???????????????. Il bello che non si fa problemi Fedez… - zazoomblog : Chiara Ferragni e Fedez sapete quanto hanno speso per questo vestitino di Victoria? Ecco i prezzi (fuori dal mondo)… - vallini_chiara : RT @MicheleMassa20: Fedez tranquillo non abbiamo bisogno del tuo finto interessamento alla F1 solo perché 15 giorni fa hai scoperto dell’es… -