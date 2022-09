Federica Pellegrini | quanto è costato il matrimonio dell’anno? Cifre da capogiro

(Di venerdì 2 settembre 2022)e Matteo Giunta sono convolati a nozze il 27 agosto. Sposati da qualche giorno e già si fanno i conti susiailpiù attesoe il marito Matteo Giunta (foto web) Sabato 27 agosto è stato il giorno del grande sì per la campionessa di nuotoe il suo allenatore marchigiano, Matteo Giunta. La cerimonia si è svolta nell’ incantevole scenario della romantica Laguna di Venezia. 160 sono stati gli ospiti, tra vip e familiari, presenti alla cerimonia super blindata. Marito e moglie Lei è, 34 anni e alle spalle la carriera atletica più longeva in assoluto nel ...

chetempochefa : “?? Noi” - Oggi #27agosto la ‘Divina’, Federica Pellegrini, si è sposata con Matteo Giunta. Congratulazioni! - fanpage : 'Eccola, sorridente ed emozionata. Davvero DIVINA…' Enzo Miccio posta la prima foto di Federica Pellegrini versione… - Eurosport_IT : Semplicemente, Divini! ???? Auguri a Federica Pellegrini e Matteo Giunta ??????? #Pellegrini | #Venezia - swimswamnews : World Record Holder Federica Pellegrini Marries Matteo Giunta in Venice - lindawhippet : Curiosità mia: ma visto che si è sposata in chiesa, Federica Pellegrini avrà fatto il corso prematrimoniale? -

... Filippo Tortu, Bebe Vio e il presidente del Coni Giovanni Malagò, che qualche giorno fa aveva fatto la sua comparsa al matrimonio di. Il ricevimento dopo le nozze. Una volta ...Non poteva mancare il presidente del Coni Giovanni Malagò, che pochi giorni fa ha partecipato anche alla grande festa die Matteo Giunta. I festeggiamenti di Gimbo e Chiara ...Con i piatti dello chef Giorgio Schifferegger e un cambio d'abito d'effetto, l'ex campionessa di nuoto e l'allenatore sono stati i protagonisti del party .... Questo contenuto è riservato agli abbonat ...Estate di sì per campioni ed ex campioni dello sport: dopo le nozze da celebrity di Federica Pellegrini con Matteo Giunta a Venezia nei giorni scorsi, oggi è stato il campione olimpico di salto in alt ...