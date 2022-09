(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il costo del gas è raddoppiato nell’ultimo periodo ma i finanziamenti per la sanità sono sempre gli stessi. Oggi non possiamo certole luci o la Tac. Siamo danneggiati e non abbiamo sotto questo aspetto nessuna difesa. Ildeve intervenire con provvedimenti speciali per gli ospedali, ad esempio togliendo l’Iva per gli enti ospedalieri convenzionati o i costi accessori sulle bollette”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Giovanni Vrenna, direttore Affari generali dell’ospedale Villa San-Fatebenefratelli di. “Oggi abbiamo una riunione con il nostro gestore dei servizi energetici – sottolinea Vrenna – un anno fa per fortuna abbiamo siglato un contratto con una franchigia che ci permette di non avere rincari in caso di aumenti del 10%, potrà venirci incontro con un allungamento ...

italiaserait : Fbf S.Pietro Roma: “Per caro energia non si può spegnere Tac, Governo intervenga” -

Adnkronos

SERIATE (BG) ASST BERGAMO EST - Ospedale di Seriate TREVIGLIO (BG) ASST BERGAMO OVEST ... Leopoldo Mandic PROVINCIA DI LODI LODI ASST LODI - Ospedale Maggiore PROVINCIA DI MILANO MILANO ASST...SERIATE (BG) ASST BERGAMO EST - Ospedale di Seriate TREVIGLIO (BG) ASST BERGAMO OVEST ... Leopoldo Mandic PROVINCIA DI LODI LODI ASST LODI - Ospedale Maggiore PROVINCIA DI MILANO MILANO ASST... Fbf S.Pietro Roma: "Per caro energia non si può spegnere Tac, Governo intervenga" (Adnkronos) – “Il costo del gas è raddoppiato nell’ultimo periodo ma i finanziamenti per la sanità sono sempre gli stessi. Oggi non possiamo certo spegnere le luci o la Tac. Siamo danneggiati e non ab ...A questo punto, l’obiettivo è di far crescere l'area civica e centrista in Sardegna e a livello nazionale. Sposato e padre di tre figli, Stefano Tunis è laureato in Giurisprudenza con master in relazi ...