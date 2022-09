Fan vanno sotto casa di Andrea Bocelli e gli cantano una serenata: la reazione del cantante al balcone è virale – VIDEO (Di venerdì 2 settembre 2022) “Con te partirò, Paesi che non ho mai…veduto e vissuto con te”. Bastano queste poche parole per far sì che Andrea Bocelli possa riconoscere il brano che in quel momento viene intonato sotto la finestra di casa sua. Qualche sera fa, infatti, un gruppo di fan si è radunato sotto la casa del tenore in Versilia con la speranza di poterlo incontrare di persona. E così è stato. Vedendo la luce accesa nell’abitazione, le giovani hanno iniziato a cantare a gran voce a mo’ di serenata “Con te partirò”, brano del 1995 che ha permesso a Bocelli di classificarsi al quarto posto al Festival di Sanremo nella categoria campioni. La serenata ha attirato in prima battuta l’attenzione di Veronica, moglie di Bocelli. È proprio lei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) “Con te partirò, Paesi che non ho mai…veduto e vissuto con te”. Bastano queste poche parole per far sì chepossa riconoscere il brano che in quel momento viene intonatola finestra disua. Qualche sera fa, infatti, un gruppo di fan si è radunatoladel tenore in Versilia con la speranza di poterlo incontrare di persona. E così è stato. Vedendo la luce accesa nell’abitazione, le giovani hanno iniziato a cantare a gran voce a mo’ di“Con te partirò”, brano del 1995 che ha permesso adi classificarsi al quarto posto al Festival di Sanremo nella categoria campioni. Laha attirato in prima battuta l’attenzione di Veronica, moglie di. È proprio lei ...

