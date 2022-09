Fallito l’attentato contro la vicepresidente argentina Kirchner: arrestato l’uomo che ha tentato di sparare (Di venerdì 2 settembre 2022) Fallito l’attentato contro la vicepresidente argentina Kirchner: l’attentatore è stato intercettato dalle forze dell’ordine e posto in stato di fermo. Al momento, non sono ancora noti i motivi del gesto. Fallito l’attentato contro la vicepresidente argentina Kirchner Terrore in argentina. La vicepresidente Cristina Kirchner è sopravvissuta a un attentato organizzato a Buenos Aires. Secondo quanto riferito dal presidente Alberto Fernández, che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla televisione nazionale, un uomo “ha puntato la pistola alla testa” della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 settembre 2022)lare è stato intercettato dalle forze dell’ordine e posto in stato di fermo. Al momento, non sono ancora noti i motivi del gesto.laTerrore in. LaCristinaè sopravvissuta a un atorganizzato a Buenos Aires. Secondo quanto riferito dal presidente Alberto Fernández, che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla televisione nazionale, un uomo “ha puntato la pistola alla testa” della ...

