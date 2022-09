Fake news, pillole video per mettere in guardia dalle false notizie. "Funzionano come un vaccino contro la disinformazione" (Di venerdì 2 settembre 2022) Uno studio condotto da Google con gli psicologi delle università di Cambridge e Bristol dimostra che i lettori possono essere allenati a riconoscere le tecniche manipolatorie. Chi è avvertito riesce meglio a difendersi dai messaggi fuorvianti. E anche in questo caso, prevenire è... Leggi su repubblica (Di venerdì 2 settembre 2022) Uno studio condotto da Google con gli psicologi delle università di Cambridge e Bristol dimostra che i lettori possono essere allenati a riconoscere le tecniche manipolatorie. Chi è avvertito riesce meglio a difendersi dai messaggi fuorvianti. E anche in questo caso, prevenire è...

BolsonaroSP : Aumento da fome no Brasil? Fake news. - CarloCalenda : Amici questa e’ un’ignobile fake news. Ignobile. La persona in questione è totalmente incensurata, non hai mai avut… - AlbertoBagnai : Dopo le fake news del Corsera sulla flat tax mi ero deciso a non leggere più sta roba, ma questa di ieri è spettaco… - BasicLifeSupp : Oms: “Il 51% dei post sui vaccini Covid sono fake news. Servono nuove politiche per l’informazione sui social media” - Adm3456rrr : @nonnachicca58 @SMaurizi Qualcuno c é ancora ,per fortuna, che fa informazione..vera,dura..Non certo 'La Repubblic… -