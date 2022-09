Fair Play Finanziario, la Uefa multa Juventus, Inter, Milan e Roma (Di venerdì 2 settembre 2022) La Uefa ha ufficializzato le sanzioni che ha deciso di comminare alle squadre che hanno violato il Fai Play Finanziario. Sono otto in tutto, tra cui quattro italiane: Juventus, Milan, Inter e Roma. Con questi club la Uefa ha concluso accordi transattivi, attraverso i quali i club hanno concordato contributi finanziari, obiettivi specifici e restrizioni sportive condizionate e incondizionate per i prossimi anni. Calcio e Finanza riporta la nota ufficiale e gli importi delle sanzioni. “La Prima Sezione del Club Financial Control Body (CFCB), presieduta da Sunil Gulati, ha annunciato oggi una serie di decisioni che coinvolgono i club che hanno partecipato alle competizioni Uefa per club 2021/22. La Prima Sezione del CFCB ha rilevato che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Laha ufficializzato le sanzioni che ha deciso di comminare alle squadre che hanno violato il Fai. Sono otto in tutto, tra cui quattro italiane:. Con questi club laha concluso accordi transattivi, attraverso i quali i club hanno concordato contributi finanziari, obiettivi specifici e restrizioni sportive condizionate e incondizionate per i prossimi anni. Calcio e Finanza riporta la nota ufficiale e gli importi delle sanzioni. “La Prima Sezione del Club Financial Control Body (CFCB), presieduta da Sunil Gulati, ha annunciato oggi una serie di decisioni che coinvolgono i club che hanno partecipato alle competizioniper club 2021/22. La Prima Sezione del CFCB ha rilevato che ...

angelomangiante : Partita vera, tosta, lottata fino all'ultimo secondo. Vis agonistica senza risparmiarsi colpi. Migliori in campo pe… - jrbasket2015 : RT @sportface2016: #Uefa: restrizioni nelle liste per #Inter e #Roma già da quest'anno, 23 giocatori e non 25 - MarisciaFox : RT @marifcinter: Fair Play Finanziario, multe per i club che non hanno rispettato break-even. Solo le cifre nella colonna di destra saranno… - Zeflox2 : RT @ASRomaPartite: Arrivano sanzioni dal Fair Play Finanziario anche per la Roma ?? 5 milioni di multa ??Altri 30 milioni di multa sono… - Frances54325203 : RT @sportface2016: #Uefa: restrizioni nelle liste per #Inter e #Roma già da quest'anno, 23 giocatori e non 25 -