Fair-play finanziario, dalla Uefa multe a 4 club italiani: sanzionate Inter, Juve, Milan e Roma (Di venerdì 2 settembre 2022) La Uefa ha sanzionato quattro club italiani – Inter, Juve, Milan e Roma – per violazione delle regole del Fair-play finanziario. La Prima camera giudicante, si legge nel comunicato ufficiale, ha concluso accordi con otto club per un totale di 172 milioni di euro. Ma a quanto ammontano le sanzioni comminate dalla Uefa alle squadre italiane? Il Milan dovrà pagare 2 milioni di euro (o 15 milioni se non rientrerà nei parametri nei prossimi 3 anni), la Juve 3,5 milioni (23 se non dovesse rientrare nel prossimo triennio), l’Inter 4 milioni (che diventeranno 26 se non rientrerà in 4 anni), la Roma 5 milioni ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) Laha sanzionato quattro– per violazione delle regole del. La Prima camera giudicante, si legge nel comunicato ufficiale, ha concluso accordi con ottoper un totale di 172 milioni di euro. Ma a quanto ammontano le sanzioni comminatealle squadre italiane? Ildovrà pagare 2 milioni di euro (o 15 milioni se non rientrerà nei parametri nei prossimi 3 anni), la3,5 milioni (23 se non dovesse rientrare nel prossimo triennio), l’4 milioni (che diventeranno 26 se non rientrerà in 4 anni), la5 milioni ...

FBiasin : “Fair play finanziario: multe per #Roma, #Inter, #Juve e #Milan, le prime due hanno optato per 4 anni di settlement… - sportface2016 : #Uefa, arrivano le multe per #Juventus, #Inter, #Milan e #Roma per violazioni del Fair Play Finanziario - Agenzia_Ansa : Stangata per 4 club italiani. L'Uefa multa Inter, Juve, Roma, Milan per fair play finanziario. Cinque milioni la sa… - Illy737 : RT @FBiasin: “Fair play finanziario: multe per #Roma, #Inter, #Juve e #Milan, le prime due hanno optato per 4 anni di settlement agreement,… - UBrignone : RT @DAZN_IT: L'UEFA ha ufficializzato le sanzioni legate al Fair Play Finanziario. Multe per #Roma, #Inter, #Juventus e #Milan. #UEFA #DAZN -