(Di venerdì 2 settembre 2022) foto di Silvia ColomboBERGAMO – Con un post pubblicato oggi sui suoi canali social, Robyha parlato di “”, album dei Pooh che il 31 agosto ha compiuto 49 anni, essendo uscito nel 1973. Con l’occasione, il cantante e tastierista ha fatto un importante annuncio: neldebutterà inl’opera tratta da “” e scritta dainsieme a Stefano D’Orazio, l’ex batterista dei Pooh scomparso nel 2020. Queste le parole di Roby: “Con il nostro caro, indimenticabile Stefano abbiamo ripreso ulteriormente quel nostrodel ’73 e l’abbiamo tramutato in un’opera a tutti gli effetti, un percorso di oltre due ore che sia per Stefano che per me ha rappresentato un sogno straordinario finalmente realizzato, forse il più importante dei nostri ...

Lopinionista : Facchinetti annuncia: 'Nel 2023 il debutto in teatro dell'opera su Parsifal' -

