F1 Gp Olanda, la Ferrari ormai deve difendersi dalla Mercedes e cerca riparo tra le curve di Zandvoort (Di venerdì 2 settembre 2022) Il Mondiale oramai è una vana speranza, la Ferrari piuttosto vuole difendersi, nelle classifiche Piloti e Costruttori, dal ritorno della Mercedes. La F1 vola a Zandvoort, sullo storico circuito della provincia dell'Olanda Settentrionale, a due passi dal Mare del Nord. A 40 km da Amsterdam, in casa di Max Verstappen, che cerca la decima in stagione e il primo poker di successi consecutivi della sua carriera. Dall'errore di Charles Leclerc in Francia — che ha vanificato le ultime speranze di titolo per il monegasco — l'olandese è stato un cannibale, trionfando al Paul Ricard, in Ungheria, e, dopo la sosta estiva, anche a Spa. Un pilota ormai specializzato in rimonte: in Belgio è arrivata quella più veloce nella storia del Circus, passando dal 14esimo al primo posto in ...

