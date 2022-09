F1 GP Olanda 2022, Sainz: “Venerdì discreto, siamo subito tornati competitivi” (Di venerdì 2 settembre 2022) “E’ stato un Venerdì discreto. Le cose sono andate molto bene. Sono stato felicissimo di tornare ad una pista così esigente ed impegnativa. Mi sono divertito tanto a guidare su questa pista. Ancora meglio, poi, quando guardo i tempi. siamo tornati ad essere competitivi, come ci aspettavamo, dopo un week così difficile a Spa”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, dopo il Venerdì di prove libere del Gran Premio di Olanda di F1: “Però sono molto sorpreso di quanto forte siano andati anche gli altri come Mclaren, Red Bull, Mercedes. siamo tutti a tre decimi, sono sicuro che questo renderà la battaglia molto interessante”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) “E’ stato un. Le cose sono andate molto bene. Sono stato felicissimo di tornare ad una pista così esigente ed impegnativa. Mi sono divertito tanto a guidare su questa pista. Ancora meglio, poi, quando guardo i tempi.ad essere, come ci aspettavamo, dopo un week così difficile a Spa”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Carlos, dopo ildi prove libere del Gran Premio didi F1: “Però sono molto sorpreso di quanto forte siano andati anche gli altri come Mclaren, Red Bull, Mercedes.tutti a tre decimi, sono sicuro che questo renderà la battaglia molto interessante”. SportFace.

