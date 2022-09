F1 GP Olanda 2022, Leclerc: “Venerdì positivo, ma siamo tutti molto vicini” (Di venerdì 2 settembre 2022) “E’ stato un Venerdì migliore di quanto aspettassi tuttavia, alla fine, siamo tutti vicini. E’ una sorpresa vedere tanti piloti così vicini e così poco distanziati l’uno dall’altro”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo il primo posto al termine delle prove libere del Venerdì del GP di Olanda 2022: “Sarà una gara complicata, però cerchiamo di fare altri progressi. Oggi non ero totalmente a mio agio con il bilanciamento, spero di fare altri passi avanti domani. Cosa non funzionava nel bilanciamento? Era complicato, parecchio sotto sterzo; faticavo a far ruotare la macchina. In uscita avevo strattoni. Riuscivo a ruotare bene la macchina alla fine della curva. Adesso serve lavorare su questo ma ho fiducia e spero ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) “E’ stato unmigliore di quanto aspettassi tuttavia, alla fine,. E’ una sorpresa vedere tanti piloti cosìe così poco distanziati l’uno dall’altro”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles, dopo il primo posto al termine delle prove libere deldel GP di: “Sarà una gara complicata, però cerchiamo di fare altri progressi. Oggi non ero totalmente a mio agio con il bilanciamento, spero di fare altri passi avanti domani. Cosa non funzionava nel bilanciamento? Era complicato, parecchio sotto sterzo; faticavo a far ruotare la macchina. In uscita avevo strattoni. Riuscivo a ruotare bene la macchina alla fine della curva. Adesso serve lavorare su questo ma ho fiducia e spero ...

