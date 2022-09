Everton – Liverpool | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 settembre 2022) L’accoglie i vicini di casa delal Goodison Park sabato 3 settembre per il primo derby del Merseyside della stagione 2022-23. I Toffees non sono ancora riusciti a vincere cinque partite di Premier League, mentre ilha ottenuto una vittoria all’ultimo respiro contro il Newcastle United mercoledì sera, ottenendo così due vittorie su due. Il calcio di inizio diè previsto alle 13:30 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreNon è stato un inizio del tutto convincente per nessuna delle due potenze del Merseyside, ma comunque cinque punti e 11 posizioni le separano già nella classifica della Premier League dopo solo cinque partite. Dopo non aver vinto ...