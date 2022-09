Europei basket 2022, Italia verso l’esordio contro l’Estonia (Di venerdì 2 settembre 2022) Appuntamento questa sera alle ore 21 al Forum di Assago per assistere alla sfida, valevole per la prima giornata degli Europei di basket 2022, dell’Italia che debutterà nella manifestazione del Vecchio Continente contro l’Estonia. Una prima, grande, prova di maturità per gli azzurri che saranno sospinti dal pubblico casalingo dopo aver perso per infortunio Danilo Gallinari, il faro della selezione cestistica nostrana. Europei basket 2022, Italia pronta all’esordio: le parole di Pozzecco e Datome “Non è vero che dobbiamo toglierci la pressione, fa parte del mestiere e dobbiamo conviverci. In tanti mi chiedono in che posizione arriveremo, ma è un Europeo molto competitivo in cui non si possono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Appuntamento questa sera alle ore 21 al Forum di Assago per assistere alla sfida, valevole per la prima giornata deglidi, dell’che debutterà nella manifestazione del Vecchio Continente. Una prima, grande, prova di maturità per gli azzurri che saranno sospinti dal pubblico casalingo dopo aver perso per infortunio Danilo Gallinari, il faro della selezione cestistica nostrana.pronta al: le parole di Pozzecco e Datome “Non è vero che dobbiamo toglierci la pressione, fa parte del mestiere e dobbiamo conviverci. In tanti mi chiedono in che posizione arriveremo, ma è un Europeo molto competitivo in cui non si possono ...

