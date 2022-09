Europei basket 2022 | Italia-Estonia 83-62

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – L’batte l’per 83-62 all’esordio neglidinel match valido per il Gruppo C. A Milano gli azzurri dominano la sfida, che rimane in equilibrio solo nel primo quarto (21-18). La Nazionale del ct Pozzecco prende il largo nella seconda frazione con un parziale di 31-15 e nella ripresa può permettersi di amministrare il gioco senza patemi. Brillano Fontecchio (19 punti, 7/10 al tiro e 5/8 da 3), Melli (17 punti), Polonara (12 punti) e Mannion (12 punti). Domani l’affronta la Grecia, che ha avuto la meglio 89-85 sulla Croazia al debutto. L'articolo proviene daSera.

Giannis Antetokounmpo trascina la Grecia al successo ad Assago con la Croazia nella seconda giornata di Eurobasket. Tutto agevole per la Serbia di Jokic contro l'Olanda. Israele piega 89 - 87 all'...L'Italia comincia la sua avventura aglidcon una bella vittoria ai danni dell'Estonia (83 - 62 il finale). Nel giorno in cui è arrivata la brutta e inattesa notizia della maggior gravita dell'infortunio di Gallinari (... Europei di basket, i risultati di oggi: vittorie per Grecia, Israele e Ucraina MILANO (ITALPRESS) - Buona la prima per l'Italia nella fase a gironi dell'Eurobasket 2022. Esordio vincente per gli azzurri ad Assago contro l'Estonia, bat ...