Europei basket 2022 | Fontecchio | “Abbiamo rotto il ghiaccio | eravamo molto tesi prima del match”

(Di venerdì 2 settembre 2022) “E’ stato bello entrare e sentire il boato, qualcosa che in pochiprovato. Siamo contenti di averilsubito,un po’e non era facile. Aver messo in carreggiata la partita ci ha permesso di gestire il minutaggio. La Grecia? Ha giocato una partita super fisica, cerchiamo di riposare”. Lo ha detto Simone, top scorer azzurro (19 punti) nella vittoria all’esordio dell’Italia nell’Europeo di. “Il mio passaggio in Nba? Cerco di andare giorno per giorno – prosegue a Sky Sport – Memoria corta e andiamo avanti un passo alla volta”. SportFace.