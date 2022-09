EUROBASKET, ITALIA-ESTONIA: IL POZ VUOL PARTIRE COL PIEDE GIUSTO (Di venerdì 2 settembre 2022) Milano aspettava una notte così da una vita: il Forum vestito a festa, per una volta colorato d’azzurro e non di rosso, pronto a spingere la nazionale di Gianmarco Pozzecco verso un sogno continentale che avrebbe la forza di regalare finalmente una gioia al pubblico ITALIAno. Che attende un segnale da più di 23 anni: il 3 luglio 1999 l’ITALIA di Bogdan Tanjevic saliva per l’ultima volta sul tetto d’Europa, ed è curioso pensare che di quella squadra non faceva parte proprio il Poz, fresco campione d’ITALIA con Varese, ma all’epoca accusato di essere troppo sopra le righe e poco uomo squadra per dare un contributo fattivo alla causa. Quattro anni dopo una nazionale molto meno quotata (sulla carta) riuscì a salire sul podio in Svezia, ancora senza Pozzecco, ma con Charlie Recalcati in panchina, lo stesso che oggi nelle vesti di senior ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 2 settembre 2022) Milano aspettava una notte così da una vita: il Forum vestito a festa, per una volta colorato d’azzurro e non di rosso, pronto a spingere la nazionale di Gianmarco Pozzecco verso un sogno continentale che avrebbe la forza di regalare finalmente una gioia al pubblicono. Che attende un segnale da più di 23 anni: il 3 luglio 1999 l’di Bogdan Tanjevic saliva per l’ultima volta sul tetto d’Europa, ed è curioso pensare che di quella squadra non faceva parte proprio il Poz, fresco campione d’con Varese, ma all’epoca accusato di essere troppo sopra le righe e poco uomo squadra per dare un contributo fattivo alla causa. Quattro anni dopo una nazionale molto meno quotata (sulla carta) riuscì a salire sul podio in Svezia, ancora senza Pozzecco, ma con Charlie Recalcati in panchina, lo stesso che oggi nelle vesti di senior ...

