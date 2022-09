Eurobasket, Datome pone l'accento sul fattore emotivo (Di venerdì 2 settembre 2022) Ha dimostrato che con coraggio, altruismo e consapevolezza può fare grandi risultati" ha dichiarato il giocatore dell'Olimpia Milano a La Gazzetta dello Sport. "Sarà importante la tenuta mentale ed ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 2 settembre 2022) Ha dimostrato che con coraggio, altruismo e consapevolezza può fare grandi risultati" ha dichiarato il giocatore dell'Olimpia Milano a La Gazzetta dello Sport. "Sarà importante la tenuta mentale ed ...

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Datome: 'Sogno il podio per l'Italia. Ma cominciamo a conquistare gli ottavi' #Eurobasket - lacittanews : Gigi Datome protagonista sulla Gazzetta dello Sport nel giorno del via di Eurobasket per l’Italia. Ecco alcune sue… - Gazzetta_it : Datome: 'Sogno il podio per l'Italia. Ma cominciamo a conquistare gli ottavi' #Eurobasket - SportandoIT : Gigi Datome: Sarà importante la tenuta mentale ed emotiva - fabiocavagnera : GIGIONE E' PRONTO «Ho giocato in tutte le rappresentative 300 partite. Come se avessi fatto, guardando alle attivit… -