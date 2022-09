Estorsione con il clan, i pentiti incastrano boss e presunto esattore (Di venerdì 2 settembre 2022) Estorsione pluriaggravata dal metodo mafioso, la Cassazione accoglie i ricorsi della Dda di Salerno e annulla l’ordinanza del Riesame per Aniello Falanga (58enne di Scafati) e Luigi Di Martino alias ‘o profeta di Ponte Persica del clan Cesarano. Per entrambi il gip a novembre del 2021 aveva disposto il carcere che il Tribunale della Libertà aveva revocato un mese dopo. Il blitz è quello in cui furono coinvolte 32 persone accusate di pizzo agli imprenditori con processo tuttora in atto davanti al gup di Salerno per 22 imputati che hanno scelto il rito abbreviato (decisione tra qualche giorno). Per i collaboratori di giustizia (Acanfora, Loreto e Spinelli) Falanga avrebbe provveduto a riscuotere, per conto del clan la somme richieste alle vittime delle estorsioni, e ciò avrebbe, quindi, fatto anche in riferimento a un’altra ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 2 settembre 2022)pluriaggravata dal metodo mafioso, la Cassazione accoglie i ricorsi della Dda di Salerno e annulla l’ordinanza del Riesame per Aniello Falanga (58enne di Scafati) e Luigi Di Martino alias ‘o profeta di Ponte Persica delCesarano. Per entrambi il gip a novembre del 2021 aveva disposto il carcere che il Tribunale della Libertà aveva revocato un mese dopo. Il blitz è quello in cui furono coinvolte 32 persone accusate di pizzo agli imprenditori con processo tuttora in atto davanti al gup di Salerno per 22 imputati che hanno scelto il rito abbreviato (decisione tra qualche giorno). Per i collaboratori di giustizia (Acanfora, Loreto e Spinelli) Falanga avrebbe provveduto a riscuotere, per conto della somme richieste alle vittime delle estorsioni, e ciò avrebbe, quindi, fatto anche in riferimento a un’altra ...

cmdotcom : #Juve, #Pogba choc: indagati il fratello e gli amici d'infanzia per estorsione. Incappucciati e con fucili hanno ch… - Antonia97041172 : RT @Rosalba_Falzone: @GiorgiaMeloni E non è strizzare l'occhio ai no vax, perché non trattasi di gente contraria a tutti i vaccini, ma ad u… - Angelit92832011 : Provate a immaginare: un negozio sotto estorsione con richiesta impossibile da soddisfare, il Governo studia dei bo… - super_caz : @robersperanza Perché non parliamo delle persone che hai minacciato e ricattato e somministrarsi un farmaco sperime… - STEVE_241 : RT @Rosalba_Falzone: @GiorgiaMeloni E non è strizzare l'occhio ai no vax, perché non trattasi di gente contraria a tutti i vaccini, ma ad u… -