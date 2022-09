Esselunga | “Rinunciato parte ricavi per calmierare prezzi”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’attuale congiuntura economica a livello mondiale, dovuta all’incremento dei costi dell’energia e delle materie prime, sta portando a richieste di aumenti generalizzati dei listini.è da sempre impegnata a offrire convenienza ai clienti per tutti i prodotti in assortimento. Stiamo cercando di mantenere questo impegno e stiamo lavorando con i nostri fornitori per limitare l’impatto sui consumi”. Lo dichiara il gruppointerpellato da Adnkronos in merito ai costi energetici e ai conseguenti rincari nel carrello della spesa. In merito alle iniziative per limitare gli aumenti a carico dei consumatori, l’azienda risponde: “Da sempre cerchiamo di contrastare e dilazionare nel tempo i rincari per non gravare sui consumatori. A oggiha portato a scaffale unamolto ridotta ...