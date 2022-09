Eros Ramazzotti | il balletto con la figlia Aurora è virale | mai visto così

IlContiAndrea : Stasera alla #powerhitsestate2022 di RTL 102.5 super ospiti Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti. Nel 2023 gli appun… - fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - capheda : si,tu. A Medio Camino_ Eros Ramazzotti - chiptizenerased : ma è eros ramazzotti - dilfkys : quando morirò mettete una canzone di eros ramazzotti al mio funerale -

Idem per mamma Michelle Hunziker e papà... dalle immagini vediamo ancora poco, ma abbastanza per comprendere su quale stile punti la figlia die Michelle Hunziker . La nuova casa di AuroraLa figlia che il cantante ...Si è eclissata per due giorni dai social network. Ma, alla fine, Aurora Ramazzotti è tornata. La figlia di Eors Ramazzotti e Michelle Hunziker aveva staccato tutto dopo che sul settimanale "Chi" è app ...Aurora Ramazzotti riappare su Instagram dopo il silenzio dei giorni passati. La ragazza non ha confermato né smentito le voci sulla presunta gravidanza.