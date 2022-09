Enrico Letta contro il centrodestra: "Se vince porta indietro l'Italia" (Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - "Le ricette della destra sono un ritorno pericoloso al passato sui diritti e il solito film sull'economia. Sono gli stessi - Meloni, Berlusconi, Tremonti - che hanno condotto l'Italia alla bancarotta nel 2011". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, in un'intervista a 'Il Messaggero'. "Non ci faremo portare indietro: agli anni '50 sui diritti e al 2011, con l'economia a un passo dal fallimento", aggiunge. Il partito più votato dai giovani siamo noi secondo @swg research. Nel nostro programma: combattere la #crisiclimatica, investimenti nella scuola e nell'istruzione universitaria e professionale, stop agli stage gratuiti.#scegli #25SettembreVotoPd pic.twitter.com/jj94vxMsUI — Partito Democratico (@pdnetwork) September 1, 2022 Il segretario del Pd è fiducioso sulla possibilità di ... Leggi su agi (Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - "Le ricette della destra sono un ritorno pericoloso al passato sui diritti e il solito film sull'economia. Sono gli stessi - Meloni, Berlusconi, Tremonti - che hanno condotto l'alla bancarotta nel 2011". Lo dice il segretario del Pd,, in un'intervista a 'Il Messaggero'. "Non ci faremore: agli anni '50 sui diritti e al 2011, con l'economia a un passo dal fallimento", aggiunge. Il partito più votato dai giovani siamo noi secondo @swg research. Nel nostro programma: combattere la #crisiclimatica, investimenti nella scuola e nell'istruzione universitaria e professionale, stop agli stage gratuiti.#scegli #25SettembreVotoPd pic.twitter.com/jj94vxMsUI — Partito Democratico (@pdnetwork) September 1, 2022 Il segretario del Pd è fiducioso sulla possibilità di ...

