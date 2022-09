Energia, Salvini: governo vari decreto da 30 mld contro caro bollette (Di venerdì 2 settembre 2022) "Questo governo che è in carica deve approvare subito un decreto da 30 miliardi per bloccare l'aumento bollette. Io dico che è meglio investire 30 miliardi da qui a settembre come ha fatto Francia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) "Questoche è in carica deve approvare subito unda 30 miliardi per bloccare l'aumento. Io dico che è meglio investire 30 miliardi da qui a settembre come ha fatto Francia, ...

PagellaPolitica : Diversi politici, da Salvini a Calenda, hanno auspicato il ritorno dell’Italia all’uso dell’energia nucleare. Qual… - CarloCalenda : La situazione costo dell’energia è drammatica in tutta UE. Così finiremo in recessione rapidamente. Il price cap eu… - pietroraffa : == Salvini a leader: armistizio su energia,mandato pieno a Draghi. Ma non sarebbe stato meglio evitare direttament… - GiorgettiRudi : RT @Eric57017912: SE LI RIVOTI, LO FARANNO ANCORA. #USA #NATO #SANZIONI #NAZISTI #UCRAINA #ZELENSKY #GAS #ENERGIA #PartitoDemocratico #PD #… - fanella_luigi : Energia, Matteo Salvini tuona: “Servono trenta miliardi di debito ora”. Il terribile rischio per le fabbriche - Il… -