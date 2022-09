Energia: M5S, 'ignorati da governo 'migliori' nostro grido allarme' (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - “Già da settembre dello scorso anno avevamo intercettato i pericoli che si stavano affacciando, parlavamo di allargamento della ‘povertà energetica' e lanciavamo al governo l'allerta sulle stangate in arrivo. Snocciolavamo le nostre proposte, costringevamo l'esecutivo ai primi (timidi) interventi, insistevamo nel puntare sulle rinnovabili e su misure di lungo periodo per sostenere i consumatori”. Con queste parole si apre un post pubblicato sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle dal titolo ‘Da un anno siamo gli unici a chiedere interventi sulle bollette'. “Poi è arrivata la guerra in Ucraina - si legge ancora nel post - che ha dato la stura alle peggiori speculazioni sulle spalle dei cittadini. E mentre chiedevamo di far di più per i negoziati di pace, gli altri indossavano l'elmetto che gli precludeva lo sguardo su quanto stava ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - “Già da settembre dello scorso anno avevamo intercettato i pericoli che si stavano affacciando, parlavamo di allargamento della ‘povertà energetica' e lanciavamo all'allerta sulle stangate in arrivo. Snocciolavamo le nostre proposte, costringevamo l'esecutivo ai primi (timidi) interventi, insistevamo nel puntare sulle rinnovabili e su misure di lungo periodo per sostenere i consumatori”. Con queste parole si apre un post pubblicato sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle dal titolo ‘Da un anno siamo gli unici a chiedere interventi sulle bollette'. “Poi è arrivata la guerra in Ucraina - si legge ancora nel post - che ha dato la stura alle peggiori speculazioni sulle spalle dei cittadini. E mentre chiedevamo di far di più per i negoziati di pace, gli altri indossavano l'elmetto che gli precludeva lo sguardo su quanto stava ...

