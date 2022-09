Energia | fonti P Chigi | segnali incoraggianti da Ue su price cap | avanti con sostegni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Sono settimane che notiamo la volontà dell'Europa di agire con più decisione, una maggiore disponibilità sia sul tetto massimo al prezzo del gas che sulla partita per 'sganciare' il prezzo del gas da quello per l'elettrica", al fine di combattere il caro bollette. Le parole della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen -che si è detta fermamente convinta sui tempi ormai maturi per introdurre uncap in Europa- vengono lette da Palazzocome "", anche se l'atteggiamento degli uomini più vicini al premier Mario Draghi resta improntato alla prudenza: "ora bisogna attendere gli esiti del Consiglio europeo straordinario dei ministri dell', il prossimo 9 settembre, e lì vedremo se ci saranno progressi...". La partita del tetto al ...