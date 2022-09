Energia, Di Maio: “No scostamento, ci sono risorse per i decreti” (Di venerdì 2 settembre 2022) MILANO – “Se per fare gli scostamenti poi i cittadini devono pagare il doppio degli interessi sui mutui e sui prestiti e non abbiamo risolto niente, abbiamo generato solo più problemi alle famiglie. Il tema non è lo scostamento, abbiamo dimostrato durante il governo Draghi, con la crescita, di poter fare decreti anche per 30 miliardi senza fare più debito”. Così il ministro degli Affari Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, al Forum Ambrosetti Cernobbio rispondendo a una domanda sulla possibilità di ricorrere allo scostamento di bilancio per superare il caro-bollette. “Il tema è fare un decreto, e le risorse ci sono, per pagare le bollette alle imprese e quindi di consentirli di non licenziare”, aggiunge Di Maio, che poi sottolinea che “se la ricetta della ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 settembre 2022) MILANO – “Se per fare gli scostamenti poi i cittadini devono pagare il doppio degli interessi sui mutui e sui prestiti e non abbiamo risolto niente, abbiamo generato solo più problemi alle famiglie. Il tema non è lo, abbiamo dimostrato durante il governo Draghi, con la crescita, di poter fareanche per 30 miliardi senza fare più debito”. Così il ministro degli Affari Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di, al Forum Ambrosetti Cernobbio rispondendo a una domanda sulla possibilità di ricorrere allodi bilancio per superare il caro-bollette. “Il tema è fare un decreto, e leci, per pagare le bollette alle imprese e quindi di consentirli di non licenziare”, aggiunge Di, che poi sottolinea che “se la ricetta della ...

