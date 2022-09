Energia, Di Maio: aziende in sofferenza, Stato paghi 80% bollette (Di venerdì 2 settembre 2022) L'unico razionamento che voglio fare in questo momento è sulle bollette delle imprese italiane. Pagare alle imprese le bollette italiane per l'80%, altrimenti le imprese, razionamento o no, non ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) L'unico razionamento che voglio fare in questo momento è sulledelle imprese italiane. Pagare alle imprese leitaliane per l'80%, altrimenti le imprese, razionamento o no, non ...

