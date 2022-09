Emma Nolde | il nuovo singolo è La stessa parte della luna

(Di venerdì 2 settembre 2022) Ildiè La, ancora scritto insieme a Motta, e altro antipasto in vista deldisco di inediti Sarà disponibile da venerdì 9 settembre La, ildi. Il brano, scritto dae prodotto dallae Francesco Motta, è in uscita per Woodworm/Capitol Records Italy su tutte le piattaforme digitali e segue la pubblicazione di Respiro, primouscito a giugno 2022. Entrambi i brani sono ...

DietrolaNotizia : 'La Stessa Parte Della Luna', il nuovo singolo di Emma Nolde - giovannizambito : Emma Nolde, nuovo singolo 'La stessa parte della luna': uno dei brani più importanti che abbia mai scritto - Marisalanuit : Emma Nolde + Generic Animal – “Un mazzo di chiavi, un ombrello, lì in mezzo” - Lostingroove : LE NOTTI DELLA LOCUSTA Domenica 4 Settembrea MILANO c/o CIRCOLO MAGNOLIA con: MOTTA, GIANCANE, EMMA NOLDE, BIANCO,… - neongravestronz : emma nolde sanremo 2023 -

... Ditonellapiaga (con un brano prodotto da Tommaso Colliva, di fatto un ulteriore featuring del disco), Speranza,, Musica da Cucina, passando anche per i perugini e grandi amici Fast ...Domenica 4 settembre, dalle 18 in poi al Circolo Magnolia di Milano, sarà fra i protagonisti della festa de "Le Notti della Locusta", insieme a Giancane,, Bianco, Svegliaginevra e Uochi ...Un nuovo ciclo artistico, che segue Toccaterra, primo disco di EMMA NOLDE, acclamato da pubblico e critica, seguito da un’instancabile attività live che ha portato Emma sui palchi di tutta Italia ...Il brano, scritto da Emma Nolde e prodotto dalla stessa Emma Nolde e Francesco Motta, è in uscita per Woodworm/Capitol Records Italy su tutte le piattaforme digitali.