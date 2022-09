Emma Galeotti, chi è l’influencer che deride i politici sbarcati su Tik Tok. I suoi commenti sono diventati virali (Di venerdì 2 settembre 2022) Emma Galeotti è la giovane influencer che nelle ultime ore ha fatto parlare molto per un suo video su Tik Tok in cui attacca i politici che hanno deciso di usare questo social per fare propaganda e attirare l’attenzione di giovani elettori. Emma Galeotti, chi è l’influencer che deride i politici sbarcati su Tik Tok Emma Galeotti ha 19 anni ed è originaria di Milano. Giovanissima, è diventata famosa sui social come content creator di Tik Tok. Dopo il diploma al liceo classico, la giovane ha deciso di iscriversi a un’agenzia per fare video sui social. Emma, su TikTok con l’account @gl.emm4, conta oltre 602mila fan e ben 40,4 milioni di like. La 19enne è poi conosciuta nel mondo social ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 settembre 2022)è la giovane influencer che nelle ultime ore ha fatto parlare molto per un suo video su Tik Tok in cui attacca iche hanno deciso di usare questo social per fare propaganda e attirare l’attenzione di giovani elettori., chi èchesu Tik Tokha 19 anni ed è originaria di Milano. Giovanissima, è diventata famosa sui social come content creator di Tik Tok. Dopo il diploma al liceo classico, la giovane ha deciso di iscriversi a un’agenzia per fare video sui social., su TikTok con l’account @gl.emm4, conta oltre 602mila fan e ben 40,4 milioni di like. La 19enne è poi conosciuta nel mondo social ...

