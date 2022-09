Emergenza energia: Ue verso il tetto al prezzo del gas, la risposta di Mosca (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo i recenti aumenti crolla il prezzo del gas, in vista della ripresa, da domani, delle forniture russe attraverso il Nord Stream. “Sono della convinzione che è tempo di un tetto al prezzo del gas dai gasdotti russi in Europa”. Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. La risposta di Mosca: “Venderemo altrove” L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo i recenti aumenti crolla ildel gas, in vista della ripresa, da domani, delle forniture russe attrail Nord Stream. “Sono della convinzione che è tempo di unaldel gas dai gasdotti russi in Europa”. Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Ladi: “Venderemo altrove” L'articolo proviene da Inews24.it.

