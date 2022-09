Elezioni, studenti: "Politici su Tik Tok? Non sanno usarlo, fanno ridere tutti, nessuno escluso" (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "La politica si ricorda ad un mese dalle Elezioni che esistiamo, sbarcando su Tik Tok con anziani che vogliono fare i giovani in modo pacchiano. Hanno capito che forse dovrebbero catturare il nostro interesse e lo fanno nel modo più sciocco per due ragioni: non sanno usare Tik Tok e non basta usare Tik Tok". Luca Ianniello, responsabile nazionale della Rete degli studenti medi boccia a chiare lettere la discesa in campo delle forze politiche sul social network cinese: "Tik Tok andrebbe messo in mano a persone che sanno usarlo, che ci sono cresciute dentro - osserva - Neanche i 25enni sono capaci di adoperarlo, figuriamoci una classe politica che andrebbe svecchiata". Ancor più dura la neo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "La politica si ricorda ad un mese dalleche esistiamo, sbarcando su Tikcon anziani che vogliono fare i giovani in modo pacchiano. Hanno capito che forse dovrebbero catturare il nostro interesse e lonel modo più sciocco per due ragioni: nonusare Tike non basta usare Tik". Luca Ianniello, responsabile nazionale della Rete deglimedi boccia a chiare lettere la discesa in campo delle forze politiche sul social network cinese: "Tikandrebbe messo in mano a persone che, che ci sono cresciute dentro - osserva - Neanche i 25enni sono capaci di adoperarlo, figuriamoci una classe politica che andrebbe svecchiata". Ancor più dura la neo ...

fisco24_info : Elezioni, studenti: 'Politici su Tik Tok? Non sanno usarlo, fanno ridere tutti, nessuno escluso': (Adnkronos) - Ian… - Tati_Gaudimonte : RT @lucadigrazia: [36/100] Tempo pieno a #scuola per tutti gli #studenti fino a 18 anni. Obbligo scolastico fino a 18 anni e finire il cicl… - ClaudioTramacer : @myrtamerlino Studenti fuori sede e lavoratori momentaneamente fuori sede . Lo vogliamo capire o no che si tratta d… - genovatoday : Il Comune unisce i seggi in vista delle elezioni: 'Per garantire continuità didattica agli studenti'… - valtaro : #Elezioni, Richetti: 'Facciamo viaggiare gratis gli studenti fuori sede per tornare a votare'… -