Elezioni | Serracchiani | ' da Meloni parole volgari | recita moderazione e pratica intolleranza'

(Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Non è solotà verbale: è lo specchio di chi. La violenza contro le donne non ha scuse, attenuanti, ragioni". Così su Twitter Debora, capogruppo del Pd alla Cemera dei Deputati, commentando ledi Giorgia

CarloCalenda : Avet definito Conte nell’ordine: “burattino di Salvini, “ punto di riferimento dei progressisti” e “per noi c’è so… - GabboAntoninoN1 : RT @CarloCalenda: Avet definito Conte nell’ordine: “burattino di Salvini, “ punto di riferimento dei progressisti” e “per noi c’è solo lui… - roberto72764315 : @ankerachele @Lacasespoglia @serracchiani @pdnetwork Rachele, mi hai fatto riflettere, pensandoci bene, anche se do… - tixxiana54 : @serracchiani @pdnetwork E dopo quella foto, voi ci siete andati a nozze per acchiappare ancora il potere al govern… - Giacometta3 : RT @CarloCalenda: Avet definito Conte nell’ordine: “burattino di Salvini, “ punto di riferimento dei progressisti” e “per noi c’è solo lui… -

Affaritaliani.it

Lo ha dichiarato, da Pisa, la capogruppo PD alla Camera dei Deputati, Debora. 'Anche per far fronte a questa grave situazione il programma del Pd prevede l'introduzione del salario ...Lo ha scritto su Facebook Debora, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. Elezioni: Serracchiani a Conte, 'che c'entra sinistra con decreti Salvini' Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Non è solo volgarità verbale: è lo specchio di chi recita moderazione e pratica intolleranza. La violenza contro le donne non ha scuse, attenuanti, ragioni”. Così su Twitte ...La crisi energetica è ancora al centro della campagna elettorale, mentre il governo si prepara all'intervento. Salvini chiede subito 30 miliardi per salvare le imprese, Meloni dice che lo scostamento ...