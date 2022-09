Elezioni: Romeo (Lega), 'paghiamo sacrificio governo Draghi ma rimonteremo' (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Io sento che attorno a noi sta tornando l'entusiasmo di una volta. Ai nostri e a tutto il centrodestra abbiamo subito detto di non guardare ai sondaggi, non ascoltare quelli che parlano di cappotto, sentirsi in svantaggio e per questo di darci dentro con la campagna elettorale. Ed è quello che stiamo facendo, per spiegare con calma le nostre proposte. Vogliamo rassicurare gli elettori perché siamo consapevoli di avere una squadra in grado di governare". Così Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, su La Stampa. "Siamo sempre convinti di avere fatto bene nell'aver anteposto gli interessi del Paese a quelli di partito, ma capiamo che qualcuno dei nostri può avere non apprezzato certi provvedimenti del governo Draghi. Qualche sacrificio lo abbiamo pagato". "Ora ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Io sento che attorno a noi sta tornando l'entusiasmo di una volta. Ai nostri e a tutto il centrodestra abbiamo subito detto di non guardare ai sondaggi, non ascoltare quelli che parlano di cappotto, sentirsi in svantaggio e per questo di darci dentro con la campagna elettorale. Ed è quello che stiamo facendo, per spiegare con calma le nostre proposte. Vogliamo rassicurare gli elettori perché siamo consapevoli di avere una squadra in grado di governare". Così Massimiliano, capogruppo dellaal Senato, su La Stampa. "Siamo sempre convinti di avere fatto bene nell'aver anteposto gli interessi del Paese a quelli di partito, ma capiamo che qualcuno dei nostri può avere non apprezzato certi provvedimenti del. Qualchelo abbiamo pagato". "Ora ...

