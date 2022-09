Elezioni, Roma: Murales con Meloni Strega contro Biancaneve Italia (Di venerdì 2 settembre 2022) La firma di artista è quella di Harrygreb, che intende rappresentare "la seduzione, ma nell'accezione negativa del termine, l'istigazione alla colpa, al male, con allettamenti e lusinghe". L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 settembre 2022) La firma di artista è quella di Harrygreb, che intende rappresentare "la seduzione, ma nell'accezione negativa del termine, l'istigazione alla colpa, al male, con allettamenti e lusinghe". L'articolo proviene da Firenze Post.

