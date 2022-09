Elezioni | Renzi | ' tutta la simpatia umana per Letta | non si rende conto del suo dramma'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set (Adnkronos) - "C'è un uomo a cui vala, perchè ha avuto una estate difficile:. Ha detto, chi vota Calenda vota per la Meloni. Capisco che sono mesi complessi per Enrico, ma gli faccio un tutorial: chi vota per la destra vota Meloni e Salvini. Chi vota per il Terzo polo vota per Calenda e: Chi vota a sinistra votae Di Maio, questo è ildi cui non si sono resi". Lo ha detto Matteoalla manifestazione di Milano con Carlo Calenda.