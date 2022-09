Elezioni: Renzi, 'dopo il partito unico del Terzo polo, primo evento a Ventotene' (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set (Adnkronos) - "Sul nome del partito unico dovremo discutere dopo aver fatto un buon risultato alle Elezioni. Ma il primo evento da partito unico andiamo insieme a farlo a Ventotene con i ragazzi della scuola politica". Lo ha detto Matteo Renzi all'evento con Carlo Calenda a Ventotene. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set (Adnkronos) - "Sul nome deldovremo discutereaver fatto un buon risultato alle. Ma ildaandiamo insieme a farlo acon i ragazzi della scuola politica". Lo ha detto Matteoall'con Carlo Calenda a

