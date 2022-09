Elezioni: Letta, 'rifare il premier non è mia aspirazione' (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Lo è stato prima per l'altro Enrico, oggi non è tra le mie priorità, non è una mia aspirazione, lo rifarei esclusivamente per senso del dovere. Non è il lavoro che amerei fare di più nella vita". Così Enrico Letta a L'Espresso a chi li chiede se palazzo Chigi sia per lui 'un'ossessione'. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Lo è stato prima per l'altro Enrico, oggi non è tra le mie priorità, non è una mia, loi esclusivamente per senso del dovere. Non è il lavoro che amerei fare di più nella vita". Così Enricoa L'Espresso a chi li chiede se palazzo Chigi sia per lui 'un'ossessione'.

