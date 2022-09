Elezioni: Letta, 'mai con Meloni, Pd e Fdi perni di due campi ben distinti' (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - Può garantire ai suoi elettori che non ci sarà mai un'alleanza di governo con Fdi di Giorgia Meloni nella prossima legislatura? "Sì. Questa legge elettorale e la riduzione del numero degli eletti ci conducono alla stabilità. Non assisteremo alla replica della passata legislatura perché i Cinque Stelle, che erano ondivaghi, non saranno più determinanti in Parlamento. Il Pd e Fdi sono i due perni di due campi ben distinti. Una premessa: nessuno di noi è un novizio". Così Enrico Letta in un'intervista a L'Espresso. "Tutti i protagonisti di questa campagna elettorale hanno avuto un ruolo di governo negli ultimi 15 anni, tutti noi abbiamo delle responsabilità e magari dei trascorsi che vorremmo migliorare. La stessa Meloni era ministra nel governo dello sfascio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - Può garantire ai suoi elettori che non ci sarà mai un'alleanza di governo con Fdi di Giorgianella prossima legislatura? "Sì. Questa legge elettorale e la riduzione del numero degli eletti ci conducono alla stabilità. Non assisteremo alla replica della passata legislatura perché i Cinque Stelle, che erano ondivaghi, non saranno più determinanti in Parlamento. Il Pd e Fdi sono i duedi dueben. Una premessa: nessuno di noi è un novizio". Così Enricoin un'intervista a L'Espresso. "Tutti i protagonisti di questa campagna elettorale hanno avuto un ruolo di governo negli ultimi 15 anni, tutti noi abbiamo delle responsabilità e magari dei trascorsi che vorremmo migliorare. La stessaera ministra nel governo dello sfascio ...

