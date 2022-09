Elezioni: Letta, 'dopo trattamento Renzi, Pd ha rischiato di finire come socialisti francesi' (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Ce la giochiamo punto su punto senza tregua per vincere. L'esito di questa elezione non è già scritto e possiamo ribaltare le cattive previsioni con il voto dei giovani, il sociale, l'ambiente, i diritti. Comunque la forza del Partito democratico è nella sua storia, nelle sue radici e nei suoi orizzonti europei. Per tale ragione vi assicuro che il Partito democratico c'è oggi, ci sarà domani e ci sarà in ogni circostanza, sia al governo sia all'opposizione". Così Enrico Letta a L'Espresso. "È una confortante sicurezza che abbiamo conquistato, non era scontato. Qualche anno fa, dopo il trattamento Renzi, il Pd ha rischiato di fare la fine del Partito socialista francese e del Pasok greco. Allora la stessa esistenza del Pd era in pericolo perché avevano provato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Ce la giochiamo punto su punto senza tregua per vincere. L'esito di questa elezione non è già scritto e possiamo ribaltare le cattive previsioni con il voto dei giovani, il sociale, l'ambiente, i diritti. Comunque la forza del Partito democratico è nella sua storia, nelle sue radici e nei suoi orizzonti europei. Per tale ragione vi assicuro che il Partito democratico c'è oggi, ci sarà domani e ci sarà in ogni circostanza, sia al governo sia all'opposizione". Così Enricoa L'Espresso. "È una confortante sicurezza che abbiamo conquistato, non era scontato. Qualche anno fa,il, il Pd hadi fare la fine del Partito socialista francese e del Pasok greco. Allora la stessa esistenza del Pd era in pericolo perché avevano provato a ...

