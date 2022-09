Elezioni: Letta, 'destra non ha già vinto, puntiamo su under 35' (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "La chance" di vittoria "dipende da quanto siamo in grado di portare le persone al voto. Ci sono milioni di indecisi, specie tra i giovani. Siamo il primo partito tra gli under 35: è molto incoraggiante. Quanto agli esiti già scritti, la storia anche recente è piena di risultati elettorali inattesi, di ribaltamenti, di sorprese, di spinte non fotografate dai sondaggi". Così Enrico Letta al Messaggero. Cosa cambia se il Pd diventa il primo partito italiano? "Siamo a una incollatura. Arrivare primo partito significa cambiare la percezione del nostro Paese, anche all'estero. E dire: la sinistra è forte, l'europeismo è forte, l'Italia non è terreno brado per la destra peggiore di sempre, per i sovranisti. E significa naturalmente incidere molto di più, da protagonisti, sugli equilibri nel prossimo Parlamento. A ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "La chance" di vittoria "dipende da quanto siamo in grado di portare le persone al voto. Ci sono milioni di indecisi, specie tra i giovani. Siamo il primo partito tra gli35: è molto incoraggiante. Quanto agli esiti già scritti, la storia anche recente è piena di risultati elettorali inattesi, di ribaltamenti, di sorprese, di spinte non fotografate dai sondaggi". Così Enricoal Messaggero. Cosa cambia se il Pd diventa il primo partito italiano? "Siamo a una incollatura. Arrivare primo partito significa cambiare la percezione del nostro Paese, anche all'estero. E dire: la sinistra è forte, l'europeismo è forte, l'Italia non è terreno brado per lapeggiore di sempre, per i sovranisti. E significa naturalmente incidere molto di più, da protagonisti, sugli equilibri nel prossimo Parlamento. A ...

CarloCalenda : Avet definito Conte nell’ordine: “burattino di Salvini, “ punto di riferimento dei progressisti” e “per noi c’è so… - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - MrHurri : Io non ho dubbi Il PD di Letta 'vuole' ripeto 'vuole' perdere le elezioni e consegnare il paese a Gioggia e soci,… - PaoloX68 : RT @BlobRai3: ' UNA CAREZZA IN UN PUGNO (CHIUSO) '. (Elezioni politiche '22: 'di Letta o di Leotta'!). Alle 20.00 su #rai3 nuova puntata di… -