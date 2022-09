Elezioni | il degrado della classe politica dipende dal livello culturale dell’opinione pubblica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) Vivo con sempre maggiore fastidio il commento che mi viene rivolto ogniqualvolta critico con ferocia ilgeneralesocietà italiana. D’accordo – mi viene detto – ma quale soluzione proponi? Come se la comprensione non fosse fondamentale, non solo in quanto tale, ma anche per permettere a chiunque di individuare quelle possibili soluzioni tanto desiderate. Però va bene, stavolta proverò a fornire non solo una soluzione, ma quella che reputo “la” soluzione per eccellenza alvissuto dal nostro paese. Ci arrivo con ordine, partendo da tre dati. Il primo riguarda l’astensionismo elettorale: i sondaggi di questi giorni sulle prossimeci dicono che il partito dell’astensione sarà di gran lunga il più “votato” (40% circa). Il secondo ci parla di un ...