Elezioni: i politici su Tik Tok, cosa ne pensano i giovani (Di venerdì 2 settembre 2022) Da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, a Carlo Calenda per finire con i duelli tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. E' la nuova campagna elettorale con la presenza di molti politici che sbarcano su Tik ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, a Carlo Calenda per finire con i duelli tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. E' la nuova campagna elettorale con la presenza di moltiche sbarcano su Tik ...

enpaonlus : Un solo commento: vergognatevi! - lorepregliasco : Un altro dato interessante dal sondaggio Ipsos per il Corriere di oggi: apprezzamento per il governo 63%, per Dragh… - Open_gol : Seguita da quasi 700mila follower, la ragazza critica l'ipocrisia dei politici sbarcati sul social per parlare ai g… - PierluV : RT @ObservatoryZed: Su @24infodata - @sole24ore la ricerca condotta da @PierluV e Serena Pelosi, membri del nostro Comitato Scientifico, ch… - FlashEnnio : Pazzesco!! Secondo questo articolo questi signori spenderebbero in agenzie per i social meno di quello che spendono… -