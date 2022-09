Elezioni | Hillary Clinton | “Meloni? Premier donna è buona cosa”

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’elezione della primain un Paese rappresenta sempre una rottura col passato, ed è sicuramente una. Però poi, come per ogni leader,o uomo, deve essere giudicata per quello che fa”. Risponde così,in un colloquio con il Corriere della Sera, alla domanda sulla possibilità che alle prossimein Italia possa vincere la leader di Fratelli d’Italia Giorgia. “Non sono mai stata d’accordo con Margaret Thatcher – aggiunge – ma ho ammirato la sua determinazione. Chiaramente poi si votano le idee”. Secondo l’ex first lady, le donne a destra sono molto più supportate dal partito rispetto che a sinistra: “Vengono protette dal patriarcato perché spesso sono le prime a supportare i pilastri ...

