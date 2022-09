Elezioni: Fdi stacca il Pd di 2 punti. La coalizione di centrodestra al 47%, con +18 punti sul centrosinistra (Di venerdì 2 settembre 2022) Appena ieri ‘qualcuno’, in uno dei tanti programmi televisivi dedicati alle imminenti Elezioni, dava il Pd ad un punto da Fdi che, ormai da mesi, è sempre lo schieramento politico maggiormente gettonato nelle intenzioni di voto degli italiani. Un punto che, come vedremo, in termini pratici non dimostra nulla perché la differenza – e che differenza – la fanno le due coalizioni poste a confronto. Elezioni, il sondaggio Demopolis indica Fdi ad oltre il 24%, 2 punti sopra il Pd. Fi (7,2%) ed Azione (7%), sono ‘appaiate’ Tuttavia già oggi, quando mancano circa tre settimane al voto, è stato reso noto il sondaggio Barometro Politico Demopolis secondo cui, Fratelli d’Italia avrebbe superato il 24%, distanziando così il Pd di 2 punti. Come spiega infatti Pietro Vento, direttore di Demopolis, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 settembre 2022) Appena ieri ‘qualcuno’, in uno dei tanti programmi televisivi dedicati alle imminenti, dava il Pd ad un punto da Fdi che, ormai da mesi, è sempre lo schieramento politico maggiormente gettonato nelle intenzioni di voto degli italiani. Un punto che, come vedremo, in termini pratici non dimostra nulla perché la differenza – e che differenza – la fanno le due coalizioni poste a confronto., il sondaggio Demopolis indica Fdi ad oltre il 24%, 2sopra il Pd. Fi (7,2%) ed Azione (7%), sono ‘appaiate’ Tuttavia già oggi, quando mancano circa tre settimane al voto, è stato reso noto il sondaggio Barometro Politico Demopolis secondo cui, Fratelli d’Italia avrebbe superato il 24%, distanziando così il Pd di 2. Come spiega infatti Pietro Vento, direttore di Demopolis, ...

