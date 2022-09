Elezioni: +Europa domenica apre campagna a Roma, interviene Letta (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - domenica 4 settembre a Roma, alle ore 10.30, presso l'hotel Palatino in via Cavour 213, +Europa apre ufficialmente la campagna elettorale per le Elezioni del 25 settembre. Lo rende noto + Europa. All'evento, dal titolo 'Resta Libera' partecipano Emma Bonino, Benedetto Della Vedova, Riccardo Magi, le candidate e i candidati di +Europa. Nel corso della mattinata sono previsti gli interventi di Carlo Cottarelli e del segretario Pd Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022), 2 set. (Adnkronos) -4 settembre a, alle ore 10.30, presso l'hotel Palatino in via Cavour 213,ufficialmente laelettorale per ledel 25 settembre. Lo rende noto + Europa. All'evento, dal titolo 'Resta Libera' partecipano Emma Bonino, Benedetto Della Vedova, Riccardo Magi, le candidate e i candidati di. Nel corso della mattinata sono previsti gli interventi di Carlo Cottarelli e del segretario Pd Enrico

AndreaMarcucci : Con @BeppeSala e @CottarelliCPI in campo per il Pd/Più Europa, possiamo vantare modello concreto di amministrare te… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Serve un Energy Recovery Fund in Europa, lo ripetiamo da febbraio. Norma su tassa extraprofitti s… - marcocappato : Il Presidente Draghi è ancora in tempo per includere nella sua “agenda” la partecipazione democratica. Noi comunque… - alucheroni : RT @assurdistan: Le prossime elezioni in Italia sono un referendum tra Europa e Antieuropa. La scelta é nella vostra matita. Sapete che… - VendraminA : #Renzi @matteorenzi e voi volete votare questo infame che ha svenduto l’#Italia per una mancetta dell’#Europa di 80… -