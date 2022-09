Elezioni, caos all’evento con Renzi e Calenda: spintoni all’ingresso della sala. Un attivista: “Non è il massimo per il partito della serietà” (Di venerdì 2 settembre 2022) Il lancio della campagna elettorale del Terzo Polo a Milano inizia con un una ressa all’ingresso del superstudio di Milano. Almeno un centinaio di persone rimaste fuori dalla sala, tutta esaurita con oltre cinquemila persone, ha provato a entrare spingendo sul cordone di sicurezza e polizia che ha dovuto chiudere la porta del teatro per evitare il tentativo di sfondamento. “Non è il massimo per il partito della serietà” commenta un giovane volontario “calendiano” all’entrata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Il lanciocampagna elettorale del Terzo Polo a Milano inizia con un una ressadel superstudio di Milano. Almeno un centinaio di persone rimaste fuori dalla, tutta esaurita con oltre cinquemila persone, ha provato a entrare spingendo sul cordone di sicurezza e polizia che ha dovuto chiudere la porta del teatro per evitare il tentativo di sfondamento. “Non è ilper il” commenta un giovane volontario “calendiano” all’entrata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

mara_carfagna : Se vincerà il centrodestra non ci sarà un pericolo fascismo ma un pericolo instabilità. Dopo le elezioni Salvini e… - cisivede3 : RT @mara_carfagna: Se vincerà il centrodestra non ci sarà un pericolo fascismo ma un pericolo instabilità. Dopo le elezioni Salvini e Melon… - TwitPaola2 : RT @mara_carfagna: Se vincerà il centrodestra non ci sarà un pericolo fascismo ma un pericolo instabilità. Dopo le elezioni Salvini e Melon… - mariagraziasari : RT @mara_carfagna: Se vincerà il centrodestra non ci sarà un pericolo fascismo ma un pericolo instabilità. Dopo le elezioni Salvini e Melon… - stefanodirusso1 : RT @mara_carfagna: Se vincerà il centrodestra non ci sarà un pericolo fascismo ma un pericolo instabilità. Dopo le elezioni Salvini e Melon… -