Elezioni: Calenda, 'occhi di Letta non di tigre ma strabici' (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set (Adnkronos) - Quelli di Letta "non sono occhi di tigre ma strabici. Enrico, il Paese che descrivi non è quello, va riappacificato e non diviso a martellate. Quello che stava succedendo con lo spirito repubblicano di Draghi. Quella di Letta è una strategia folle, il Cln senza i 5 stelle ma con i sosia dei 5 stelle, la continuazione dei Bertinotti, Turigliatto, Pecoraro Scanio, la maledizione della sinistra che non governa". Lo ha detto Carlo Calenda a Milano. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set (Adnkronos) - Quelli di"non sonodima. Enrico, il Paese che descrivi non è quello, va riappacificato e non diviso a martellate. Quello che stava succedendo con lo spirito repubblicano di Draghi. Quella diè una strategia folle, il Cln senza i 5 stelle ma con i sosia dei 5 stelle, la continuazione dei Bertinotti, Turigliatto, Pecoraro Scanio, la maledizione della sinistra che non governa". Lo ha detto Carloa Milano.

