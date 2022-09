Elezioni, anche Luigi Di Maio su TikTok: “Qualcuno ha visto Salvini?”. Ma i follower sono pochissimi (Di venerdì 2 settembre 2022) TikTok, TikTok e ancora TikTok. In vista delle prossime Elezioni politiche, tutti i leader accorrono sulla piattaforma più amata dai giovani per racimolare qualche voto. Tra questi, anche Luigi Di Maio. Via Instagram Stories, oggi 2 settembre, il capo politico di Impegno Civico ha inserito il link del suo TikTok del giorno. Prima ‘bussa’ allo schermo, poi esordisce così: “Qualcuno ha visto Salvini? Perché aveva detto che voleva confrontarsi con me, io ho accettato e poi è scomparso. Non so più dove sia”. In seguito Di Maio ha aggiunto: “Vorrei confrontarmi con lui su un paio di cose. Prima di tutto sul perché lui non è d’accordo sul tetto massimo al prezzo del gas che farebbe pagare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022)e ancora. In vista delle prossimepolitiche, tutti i leader accorrono sulla piattaforma più amata dai giovani per racimolare qualche voto. Tra questi,Di. Via Instagram Stories, oggi 2 settembre, il capo politico di Impegno Civico ha inserito il link del suodel giorno. Prima ‘bussa’ allo schermo, poi esordisce così: “ha? Perché aveva detto che voleva confrontarsi con me, io ho accettato e poi è scomparso. Non so più dove sia”. In seguito Diha aggiunto: “Vorrei confrontarmi con lui su un paio di cose. Prima di tutto sul perché lui non è d’accordo sul tetto massimo al prezzo del gas che farebbe pagare ...

ItaliaViva : 'Oggi corriamo per far vincere l'Italia e io credo che una Sala Rossa così piena anche a #Firenze l'avete vista poc… - ItaliaViva : Verso le elezioni, anche @meb tra i big attesi in Calabria. @Emagorno - riotta : 'Draghi salga a bordo!', i giornali del Partito Populista Unificato PPU Giornale&Fatto titolano insieme. Non sarà l… - ilfattovideo : Elezioni, anche Luigi Di Maio su TikTok: “Qualcuno ha visto Salvini?”. Ma i follower sono pochissimi - GianniVezzani1 : RT @SeanFonnery: Quindi ora si potrà dire che anche gli USA stanno interferendo con le elezioni italiane ? Oppure come al solito è solo la… -

Quanto sono grandi i collegi e quanto pesano le grandi città Ecco la nuova geografia elettorale Per fare un esempio calzante in termini di paragone : alla Camera (alle elezioni del 2018) il ... in questo ramo del Parlamento i collegi puramente metropolitani sono ancora meno numerosi , anche ... Elezioni, Luigi Di Maio rischia la poltrona: il clamoroso ribaltone nel collegio di Napoli ... Giggino è stato paracadutato dal Pd nel nel collegio di Napoli Fuorigrotta: storicamente la zona è blindata dal centrosinistra, come successo anche alle Elezioni Amministrative, ma al momento si ... Elezioni 2022: i politici sbarcano su Tik Tok, da Renzi a Berlusconi Per le elezioni 2022 i politici arrivano su Tik Tok, da Berlusconi a Matteo Renzi, tutti provano ad avvicinare i giovani. Elezioni regionali, “Lotta alla mafia assente dal dibattito, sembra di stare in Olanda” Il tema della lotta alla mafia è assente dal dibattito elettorale. Lo dice il candidato Presidente della Regione, Gaetano Armao. Per fare un esempio calzante in termini di paragone : alla Camera (alledel 2018) il ... in questo ramo del Parlamento i collegi puramente metropolitani sono ancora meno numerosi ,...... Giggino è stato paracadutato dal Pd nel nel collegio di Napoli Fuorigrotta: storicamente la zona è blindata dal centrosinistra, come successoalleAmministrative, ma al momento si ...Per le elezioni 2022 i politici arrivano su Tik Tok, da Berlusconi a Matteo Renzi, tutti provano ad avvicinare i giovani.Il tema della lotta alla mafia è assente dal dibattito elettorale. Lo dice il candidato Presidente della Regione, Gaetano Armao.