Elezioni 2022, sondaggi politici: Fratelli d'Italia supera 24% (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Fratelli d'Italia supera il 24%, il Pd insegue a 2 punti. E' il quadro del sondaggio Barometro Politico Demopolis in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. A 3 settimane da voto, "Fratelli d'Italia otterrebbe il 24,5%: poco più di 2 punti di vantaggio sul Partito Democratico, posizionato al 22,4%. La Lega di Salvini avrebbe il 13,6%, il Movimento 5 Stelle di Conte il 12,3%. È la fotografia odierna sul peso dei partiti, scattata dal Barometro Politico Demopolis. Quasi appaiate risultano Forza Italia al 7,2% e la lista Calenda al 7%. Sinistra-Verdi si attestano al 3,5%, Italexit al 3%. Mentre iniziano i giorni decisivi della campagna elettorale, avrebbero per il momento tra il 3% e l'1,5% +Europa, Impegno Civico, Noi ...

borghi_claudio : Ohh... finalmente un servizio fatto bene dal sito di Repubblica. Qui potete vedere chi sarà candidato nel vostro co… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni-Grimilde offre una mela avvelenata all'Italia-Biancaneve in un nuovo murale. Nel centro di R… - LaStampa : Elezioni, lo sfogo della tiktoker: 'Non è che siamo così stupidi che ci basta un video per votarvi' - Forever5Stelle : RT @DavideR46325615: Elezioni politiche 2022, Giorgia Meloni candida Raffaele Fitto: 'Una garanzia per Fratelli d'Italia'. Condividete ques… - nessunoindietro : RT @DavideR46325615: Elezioni politiche 2022, Giorgia Meloni candida Raffaele Fitto: 'Una garanzia per Fratelli d'Italia'. Condividete ques… -