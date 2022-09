Elezioni 2022, Renzi-Calenda a Milano: ressa e urla per entrare (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – urla, ressa, spintoni e attimi di tensione. Un folto gruppo di persone sta protestando con veemenza all’ingresso del Super Studio Event di via Tortona , a Milano, perché nella sala, dove ha appena preso il via l’evento elettorale di Matteo Renzi e Carlo Calenda, si è già raggiunto il numero massimo di ingressi. Un centinaio di persone hanno cercato di forzare la barriera di sicurezza per poter entrare, ma gli organizzatori spiegano di non poter fare nulla per risolvere il problema: “Non ci aspettavamo tanto afflusso di pubblico – dicono – le persone all’interno sono già 4.500 e non possiamo più far entrare nessun altro per ragioni di sicurezza. Siamo contenti del successo dell’iniziativa – aggiungono -, ma ci dispiace per chi desiderava partecipare e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) –, spintoni e attimi di tensione. Un folto gruppo di persone sta protestando con veemenza all’ingresso del Super Studio Event di via Tortona , a, perché nella sala, dove ha appena preso il via l’evento elettorale di Matteoe Carlo, si è già raggiunto il numero massimo di ingressi. Un centinaio di persone hanno cercato di forzare la barriera di sicurezza per poter, ma gli organizzatori spiegano di non poter fare nulla per risolvere il problema: “Non ci aspettavamo tanto afflusso di pubblico – dicono – le persone all’interno sono già 4.500 e non possiamo più farnessun altro per ragioni di sicurezza. Siamo contenti del successo dell’iniziativa – aggiungono -, ma ci dispiace per chi desiderava partecipare e ...

borghi_claudio : Ohh... finalmente un servizio fatto bene dal sito di Repubblica. Qui potete vedere chi sarà candidato nel vostro co… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni-Grimilde offre una mela avvelenata all'Italia-Biancaneve in un nuovo murale. Nel centro di R… - LaStampa : Elezioni, lo sfogo della tiktoker: 'Non è che siamo così stupidi che ci basta un video per votarvi' - Stefano___1970 : RT @DavideR46325615: Elezioni politiche 2022, Giorgia Meloni candida Raffaele Fitto: 'Una garanzia per Fratelli d'Italia'. Condividete ques… - Noiconsalvini : Salvini sotto le Due Torri: 'Vinceremo le elezioni. Subito 30 miliardi per il caro bollette' | VIDEO -